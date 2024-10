Exigen poner fin al estado de sitio en Cuba

E

l mundo entero está con Cuba. Otra vez por 32 ocasión en la ONU fue votado por la Asamblea General el proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EU contra Cuba con un resultado apabullante, 187 países votaron por levantar el bloqueo, dos en contra: EU e Israel (la mancuerna genocida) y Moldavia se abstuvo. Es necesario además que EU quite a Cuba de la lista de los países que patrocinan el terrorismo. Por si fuera poco, ocupan ilegalmente el territorio cubano de Guantánamo para la cárcel donde mantienen en un limbo jurídico, sin defensa y sin un correcto proceso, a los prisioneros. El bloqueo ha causado un daño inconmensurable a la economía de la isla y a su población. A contracorriente del clamor internacional, el gobierno de Biden ni siquiera ha suspendido las 243 medidas contra Cuba que Donald Trump adoptó días antes de terminar su periodo presidencial. México y el mundo le exigen a Washington poner fin a este inhumano estado de sitio .

Pablo Moctezuma Barragán

La derecha desespera

La derecha desespera

y en el mundo uñas afila,

las agresiones en fila

crecen de grande manera

detrás de cualquier frontera.

A Petro diario amenazan,

a Boric nada le pasan,

Evo sufre un atentado

y aquí con golpe de Estado

los jueces nos amenazan.

Guadalupe Martínez Galindo

Oposición sin brújula

Definitivamente la oposición prianista está totalmente en la lona, confundida, desorientada, sin brújula, por decir lo menos. Léanse las declaraciones de Rubén Moreira, cito textualmente de una nota de Enrique Méndez: No tenemos las potestades del constituyente original, porque nuestra legitimidad no viene de un movimiento social . ¿Acaso no tiene legitimidad que el pueblo haya votado por la continuidad de la 4T con abrumadora mayoría como lo hizo el pasado 2 de junio?

Es el señor Moreira el que no viene de ningún movimiento social, es a él a quien se le olvida que está en curso una revolución de las conciencias, que es pacífica y democrática, inspirada y auspiciada por la larga lucha de nuestro pueblo. A él y a esa oposición tan aguada les recomendaría que estudiaran la Constitución y recordaran la ignominiosa historia de sus partidos.

Rafael Gutiérrez Carbonell

¿Será libertad de expresión o ética?