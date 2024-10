Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 31 de octubre de 2024, p. 25

Harrisburg y Nueva York. En Harrisburg, en medio de Pensilvania, Kamala Harris instó a miles de sus simpatizantes a continuar tocando puertas para impulsar el voto en un estado que tiene que ganar para triunfar en la elección nacional, en un acto realizado poco después de que su contrincante Donald Trump encabezó un acto de campaña, a unos cuantos kilómetros de distancia, donde prometió poner fin a la inflación, cerrar la frontera y reducir impuestos para casi todos.

Sólo seis días antes de que se reciban los últimos votos en la elección presidencial, Pensilvania es uno de siete estados que determinarán el resultado nacional, y ambas campañas están conscientes de que el margen de victoria en esta entidad podría ser tan sólo de 50 mil votos de los 7 millones que se pronostica participarán en esta elección.

Horas antes de la llegada de Harris, cientos de sus simpatizantes se congregaban cerca del escenario, con playeras para identificarse como maestros por Kamala o sindicalistas por Kamala , y otros que declaraban su defensa al derecho de las mujeres a optar por el aborto. Porristas y una banda musical de la preparatoria de Harrisburg animaron al público, el cual había estado escuchando una mezcla música de un diyéi, incluyendo lo que se volvió en un himno gay, YMCA, en los años 70; el cual también se toca, de manera inexplicable, en los mítines del ultrarreaccionario Trump.

Pero fue la canción Freedom, de Beyonce, la que anunció la llegada de Harris, quien subió al escenario frente a una gran manta roja en la cual se leía: cuando votamos, ganamos .

Los visito esta tarde porque los necesitamos, Pensilvania, porque tenemos seis días más de las elecciones más consecuentes en nuestra historia , declaró la candidata demócrata, lo que provocó alaridos y miles de teléfonos tomando video. Ante gritos de Ka-ma-la, Ka-ma-la , continuó: nadie se puede quedar sentado en los márgenes, es hora de tocar puertas, de enviar textos a los amigos y vecinos, de hablar con sus familias y colegas en el trabajo para instarlos a ir a votar.

Los mayores gritos de aprobación respondieron cuando dijo: la nuestra es una lucha por la libertad, como la libertad de una mujer a optar... ; sin embargo, su discurso fue interrumpido en cuatro ocasiones por activistas que exigían: frenen el genocidio en Gaza –algo que se repite en casi todos sus actos–, llamando la atención por la complicidad del gobierno de Joe Biden y su vicepresidenta Harris al enviar armas a Israel. Como lo ha hecho antes, la candidata respondió: yo soy la que está hablando ahora . Pero sí agregó que, a diferencia de Trump, yo no creo que la gente que está en desacuerdo conmigo sea el enemigo interno. Él quiere encarcelarlos, yo les daré un asiento en la mesa . Pero eso tal vez será después de la elección, ya que no lo ha hecho hasta ahora con sus críticos sobre Israel, y vale recordar que rehusó permitir que algún representante palestino-estadunidense pudiera hablar desde el podio durante la Convención Demócrata, y no hizo ninguna referencia ayer, ni anteayer en su discurso en Washington, al genocidio en Gaza.

El mensaje de ayer en Pensilvania se enfocó en la economía; prometió reducir el costo de vida para las mayorías y repitió varias promesas económicas, desde reducir los impuestos para 100 millones de estadunidenses, hasta ofrecer asistencia para el cuidado de niños, vivienda, pequeños negocios y familias cuidando a los de la tercera edad. Todos tienen derecho a servicios de salud , afirmó.

Sus palabras ante un público mayoritariamente blanco y de clase media fueron bien recibidas, pero sólo se sabrá el día de las elecciones si logró alcanzar y convencer a los indecisos que serán claves en esta elección.