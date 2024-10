Ap

Los Ángeles. Robert Downey Jr no cree que los ejecutivos de Marvel alguna vez reproduzcan su interpretación de Tony Stark usando inteligencia artificial. Pero si lo hicieran, emprendería acciones legales, afirmó, incluso póstumamente .

En un episodio reciente del pódcast On With Kara Swisher, el actor ganador del Oscar mencionó que tiene la intención de demandar a todos los futuros ejecutivos que usen una versión de su imagen creada por IA. Hablando sobre su papel como Iron Man, Downey declaró que no quiere que su imagen sea recreada por la tecnología de IA.

No me preocupa que secuestren el alma de mi personaje porque hay como tres o cuatro personas que toman todas las decisiones allí de todos modos, y nunca me harían eso, con o sin mí , expresó Downey.

Swisher señaló que esos ejecutivos serían remplazados en algún momento.

Bueno, tienes razón , indicó Downey. Quisiera declarar en este momento que tengo la intención de demandar a todos los futuros ejecutivos de manera especulativa .

Estarás muerto , dijo Swisher.

Downey respondió: Pero mi bufete de abogados seguirá siendo muy activo .

Los representantes de Marvel Studios y de Downey no respondieron de momento a una solicitud de comentarios.