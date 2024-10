La nota discordante y sorpresiva la dio el jefe de Estado de Brasil, Lula Da Silva, primero al no asistir argumentando un accidente casero , pero lo inexplicable y grave fue el inusitado veto al ingreso de Venezuela, el país más favorecido con la principal reserva petrolera del planeta y otros abundantes metales y minerales y una larga historia de búsqueda de una nueva arquitectura de integración latinoamericana, sin olvidar la solidaridad con el presidente Lula durante su injusto cautiverio. ¿Qué pasó con Lula y cuales son las consecuencias de su lamentable acción? ¿Mantener a América Latina en el papel de patio trasero de Estados Unidos?

La periodista Karen Méndez, de V enezuela News (27/10/24) acierta al señalar las graves repercusiones para Venezuela de un veto que el gobierno de Brasil no logró explicar con argumentos sólidos : esta acción impide el desarrollo del país al obstaculizar su ingreso a un importante bloque geopolítico y de inversiones, con lo que Venezuela podría superar el bloqueo de Estados Unidos y acceder al financiamiento, entre otros sectores, para la industria eléctrica, muy afectada por el bloqueo por el que desde 2017 no se le han podido hacer las grandes inversiones que necesita, por el robo de activos a la nación y por el bloqueo estadunidense que ha impedido al país acceder al financiamiento multilateral”; este veto también le impide acceder a un nuevo mecanismo de cobro de sus exportaciones y para la compra de materias primas y bienes . Por eso Venezuela calificó esta acción de Lula como una agresión y un gesto hostil .

En opinión de Juan Antonio Aguilar, (con Ariel Umpiérrez: ¿Lula, traidor a los BRICS? Geopolítica TV, 28/10/24), con ese veto Lula no ha tenido en cuenta el espíritu del BRICS+: una de las patas en las que se basa es la no injerencia en los asuntos internos de cada país. Eso es cosa de las poblaciones soberanas de esos estados. Los 10 están para lograr una interrelación entre estados ; el hecho de que Lula no reconozca a Maduro como el presidente es una injerencia directa en sus asuntos internos ; lo que no puedes hacer es tomar una decisión que afecta al resto de la coalición; suena a traición. Aún hay mucho qué reflexionar Por ahora la irreversibilidad de la agenda BRICS+ se asienta en tendencias histórico-estructurales actuales, entre ellas la multipolarización.

Facebook: John Saxe Fernández