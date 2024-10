Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 31 de octubre de 2024, p. a12

Tener una medalla olímpica colgada al pecho no le asegura una transición exitosa al profesionalismo. Por eso el mazatleco Marco Verde irá paso a paso en su aventura en el boxeo de paga, donde debutará de la mano del experimentado mánager Eddy Reynoso.

Si haces las cosas bien y no te apresuras, el éxito está asegurado. Aún no tengo una fecha para mi primera pelea, pero lo que sí sé es que lo haré en pe-so medio y paso a paso. No se trata de ser campeón mundial en mi primer combate, primero debo forjarme y formar un nombre , comentó el pugilista durante una entrega de estímulos económicos a medallistas olímpicos.

Verde, de 22 años, detalló los argumentos que le hicieron elegir a Reynoso como representante. Tiene más de 15 años de experiencia y nos conocemos bien desde hace tiempo; además, admiro que tiene una visión muy grande para sus boxeadores. A mí me ofreció una carrera de 10 a 15 años y por eso lo elegí. También cuida bien a sus peleadores y por eso será mi mánager. Mi entrenador seguirá siendo Radamés Hernández, porque soy un hombre que tiene lealtad .

Reynoso, agregó el púgil, tiene experiencia en la negociación de grandes combates, por lo que confía en su futuro económico.