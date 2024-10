Herrero tendría mayor jerarquía que Armando Archundia, actual presidente de la comisión y de quien no se aclaró qué sucederá con su puesto. El nuevo directivo fungirá de enlace entre la Liga Mx, la Comisión de Árbitros y la FMF.

▲ Juan Manuel Herrero, quien fue director de Chivas en 2013 y ha tenido varios puestos en la función pública, llega con la misión de fortalecer la credibilidad del organismo. Foto @Arbitraje_MX

El nuevo directivo destaca por una trayectoria alejada de las canchas. Tiene una formación académica de actuario con una maestría en demografía, al tiempo que fue funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Federal Electoral, así como consultor de la Organización de Naciones Unidas y del Banco Mundial.

La experiencia de Herrero en la creación, gestión y resultados de estructuras exitosas garantiza que logrará sacar partido de las mejores virtudes de la Comisión de Árbitros y al mismo tiempo robustecer y aprovechar las áreas de oportunidad de las nuevas reformas de la comisión , asegura la FMF.

La comisión también tendrá ahora un Comité de Evaluación que estará integrado por un ex árbitro, un ex jugador y un ex director técnico, quienes tendrán la responsabilidad de hacer una evaluación y una retroalimen-tación sobre el desempeño de los colegiados luego de cada jornada.

Por ahora, la Comisión aún se encuentra en un proceso de elección para crear el Comité de Evalua-ción, por lo que el organismo seguirá operando de la misma manera hasta finalizar el torneo Apertura 2024.