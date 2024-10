De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 31 de octubre de 2024, p. a12

Hambre de poder y una personalidad egocéntrica es lo que moti-va a Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN) a aferrarse a la dirigencia del organismo.

Luis Jiménez, abogado especialista en temas deportivos, opinó sobre el desacato en que pretende incurrir la FMN, luego de que la Unidad de Integridad de la World Aquatics (AIU) suspendiera por dos años al federativo.

La Federación Mundial es su superior jerárquico y Kiril no puede estar por encima de un organismo internacional. Dos años de casti-go se me hacen pocos, debería ser de por vida. Lo que sigue es una impugnación por parte de Todorov ante el TAS, aunque es un caso perdido para él , explicó.

El miércoles por la mañana, la FMN desestimó la suspensión de Todorov argumentando que la sentencia viola los derechos humanos, además de ser ilegal al no haber comprobado delito alguno al acusado.

La supuesta suspensión de dos años, unilateral y violato-ria de múltiples derechos convencionales y legales, es atacable y será recurrida. La World Aquatics está haciendo acusaciones arteras, falsas y dolosas. Más aún sabiendo que ellos recibieron más de 10 millones de dólares por parte de México y al día de hoy no han querido transparentar el destino de esos recursos , cita el documento.

Manipula la ley

Jiménez aseguró que Todorov ha manipulado la ley por sus intere-ses económicos. Actúa con soberbia, es una persona sin conciencia. Con sus acciones demuestra su hambre de poder, porque se hizo rico al asumir la presidencia de la FMN y no quiere dejar el puesto .

En su comunicado, la FMN ne-gó cualquier acusación de malversación de fondos.

El dinero entregado por parte de la Conade, aun y cuando no es asunto de la World Aquatics, se aclara que todo, ha sido siempre aplicado a los fines para los que fue ministrado. No existe resolución judicial dictada el 14 de junio de 2023 en contra del suscrito, mienten , agrega el comunicado, al cual se agregó un documento respaldado por el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), donde no aparecen faltantes en la comprobación de recursos.

Todorov es acusado de presunta corrupción durante su gestión en la FMN, lo cual causó el rompimiento de relaciones con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Comité Olímpico Mexicano (COM), que actualmente tiene a su cargo a la Comisión Estabilizadora, encargada de las disciplinas acuáticas.

La federación seguirá trabajando como siempre, por el bien de sus atletas. World Aquatics debe respetar la autonomía y soberanía de nuestro país, como nosotros respetamos la de sus respecti-vas naciones , finaliza el documento de la FMN.

En mayo de 2023, el federativo fue vinculado a proceso tras ser acusado de una presunta malversación de fondos públicos, cifra que ascendió a 155 millones 700 mil pesos; sin embargo, pudo llevar su caso en libertad al no serle impuesta alguna medida cautelar.

Hace un par de semanas, Todorov se presentó en la Conade con la intención de platicar con Rommel Pacheco, titular del organismo, pero no fue recibido por el yucateco, quien aseguró que analizará el tema en las próximas semanas.

Él seguirá incumpliendo porque es su naturaleza; sin embargo, su cargo no tiene ninguna validez para la organización de torneos internacionales porque no cuenta con el reconocimiento de la Federación Mundial. Seguir apoyándolo es un suicidio deportivo para quien lo respalde.

Marijose Alcalá, titular de COM, aseguró que los atletas deben estar tranquilos pese a la controversia que priva en sus especialidades.