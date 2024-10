Lo importante fue nunca rendirse , aseveró Roberts en la ceremonia de premiación. Fue una gran campaña, pero mucha gente pensó que no podríamos competir, pero lo hicimos. Los jugadores creyeron en ellos, íbamos abajo en el marcador y nos recuperamos , celebró el prestigiado mánager.

▲ Freddie Freeman, con sus cuadrangulares, se convirtió en el hombre más importante para la novena de Los Ángeles durante el Clásico de Otoño. Su actuación le valió ser nombrado el jugador más valioso. En contraparte, Aaron Judge (centro), del equipo de Nueva York, estuvo inconsistente al bate y no pesó en favor de los del Bronx. Tras la coronación los aficionados salieron festejar. Foto Ap y Afp

Freddie Freeman, quien ahora se ha convertido en un histórico del equipo al convertirse en elemento clave para conseguir este campeonato, también levantó el cetro del campeonato, así como el de jugador más valioso (MVP) con la emoción de haber conquistado un anhelo que consolida su carrera.

No estaría aquí sin el apoyo de todos, mi familia, el equipo, todos me han apoyado, nuestro mánager ha sido muy importante. Me enraché (con los jonrones en la serie) y ahora todo esto es extraordinario , apuntó el primera base de 35 años.

El bateador canadiense también recordó que debieron sobreponerse mentalmente para conseguir el triunfo en el quinto juego y así salir como monarcas de la casa de los Yanquis, uno de los mayores rivales deportivos de los angelinos.