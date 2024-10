Los constantes errores de ambas escuadras provocaron que el marcador cambiara de bando con el transcurrir de cada entrada, y al avanzar el duelo en Los Ángeles acariciaban un nuevo galardón.

En el cierre del sexto capítulo, un elevado de sacrificio al jardinero central Stanton permitió la anotación de Juan Soto, quien puso de nuevo a los Yanquis con ventaja de 6-5. Para el siguiente rollo, el pitcher Clay Holmes entró en relevo de Cole para enfrentar el final del partido.

Para la octava entrada, Gavin Lux bateó también un elevado de sacrificio con lo que el puertorriqueño Enrique Hernández anotó y minutos después, Mookie Betts hizo lo propio para que Tommy Edman marcara el 7-6. Con dos hombres en base para los Mulos de Manhattan al cierre del capítulo, el lanzador Blake Treinen evitó que consiguieran hacerse presentes con puntos al conseguir el tercer out.

El nerviosismo e incertidumbre estuvo presente hasta el último episodio, en el cual también con dos a bordo, Mark Leiter Jr le dio una última esperanza a los Bombarderos del Bronx. Pero ya en el final y con Verdugo al bate obligado a conectar para extender el duelo, Walker Buehler concretó el out del triunfo, que se dio en medio de un contexto de homenaje a uno de los peloteros más representativos en la histo-ria de la franquicia, como fue El Toro de Etchohuaquila.

Valenzuela fue excepcional por múltiples razones. Ni siquiera tenía el aspecto de un atleta como los que hoy dominan en las Grandes Ligas. El Toro era un joven moreno, robusto y melenudo que bien pudiera ser el primo de un mexicano promedio.

El escritor mexicano-estadunidense Michael Jaime-Becerra publicó para Los Ángeles Times que el impacto que tuvo en la comunidad migrante, o en sus descendientes en aquel país, fue decisivo en la construcción de una identidad positiva. El también profesor universitario cuenta que de niño sentía una cálida familiaridad al ver a un beisbolista que se parecía más a su tío que a los peloteros que solía seguir en el campo de juego de aquel entonces.

Tras los acontecimientos posteriores a su muerte, aún queda la incertidumbre por su ausencia en el Salón de la Fama, pese a que hace un año fue retirado su mítico dorsal, por lo que en noviembre de 2020, Valenzuela charló con La Jornada y cuando se le pregun-tó si le parecía injusto que su dor-sal no fuera retirado de los Dodgers, sólo aludió a una tradición en el equipo.

En esa institución sólo se habían cancelado los números de los peloteros que forman parte del Salón de la Fama. El sonorense no go-za de ese privilegio por cuestiones de fría estadística, es decir –dijo El Toro– que al parecer las cifras que tuvo no les parecían suficientes para incorporarlo.