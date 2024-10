En el documento, obtenido por La Jornada en el portal DeclaraNet, López Obrador reportó que en 2024 y hasta el 30 de septiembre, fecha en que terminó su periodo en la Presidencia de la República, obtuvo ingresos por un millón 239 mil 934 pesos, y manifestó no tener ganancias por actividades distintas a su empleo público, a excepción de la Pensión del Bienestar.

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la declaración patrimonial correspondiente a la conclusión de su encargo como jefe del Ejecutivo.

Reportó contar con una cuenta de nómina en Banorte y otra en Afirme, además de dos cuentas de ahorro, una en el Banco del Bienestar y otra de Afore en Pensionissste.

Declaró no tener ingresos por actividades financieras, profesionales, comerciales o empresariales, mientras que en los apartados de bienes inmuebles y de vehículos no ingresó datos, además de que afirmó no tener deudas.