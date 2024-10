En una misiva, comentó el embajador, el fiscal Garland invitó a Gertz a participar en las inspecciones a la aeronave que aterrizó en El Paso; en otra más destacó que fue gracias a la presión y trabajo de la autoridad mexicana que el hijo de El Chapo decidió entregarse.

Mientras en una carta a Bárcena, Blinken aseveró que los hechos fueron resultado del conflicto entre dos grupos criminales y la inmensa presión que las autoridades mexicanas, con el apoyo de Estados Unidos, han ejercido sobre la figuras de los cárteles en los últimos años .

Ante la insistencia de los reporteros de por qué se permitió el aterrizaje en Estados Unidos de una aeronave sospechosa, el diplomático respondió: “Las personas más auténticas, sin corrupción (Blinken y Garland) diciendo lo que es verdad (en las cartas). ¿Qué fue lo que dijo el secretario Blinken? No se llevó a cabo ningún operativo policial en México, no era nuestro avión ni nuestro piloto ni nuestra gente; el piloto no era contratista ni empleado del gobierno de Estados Unidos ni ciudadano estadunidense. No sé qué se puede decir más claro. Las investigaciones tienen que seguir (…) No les puedo decir más francamente”.

Interrogado sobre si su gobierno se responsabiliza de la violencia que se ha desatado en Sinaloa tras la captura de Zambada, el representante de la Casa Blanca en México aseveró que en Washington se lamenta la violencia, pero que el resguardo de la seguridad recae en las autoridades de los dos países. Pero decir que no hay problema y sí hay problema no está bien .

Indicó que Estados Unidos seguirá la colaboración con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y está comprometido con la estrategia de seguridad de la mandataria.