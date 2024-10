Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Miércoles 30 de octubre de 2024, p. 9

Aun cuando en México está probado el secuestro del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada para su traslado a Estados Unidos, el gobierno de ese país no ha proporcionado a México toda la información que tiene en su poder, señaló el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Aseveró que no nos dicen nada a pesar de que la FGR ha hecho las gestiones en el marco del derecho internacional.

Al participar en la conferencia presidencial, Gertz Manero afirmó que hay información muy importante que no han compartido con México a pesar de que se solicitó conforme a lo que la ley permite al gobierno mexicano. Sólo nos han contestado algunas cosas .