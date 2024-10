Iván Evair Saldaña

Miércoles 30 de octubre de 2024

En sesión privada del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros presentaron ayer cada uno tres propuestas de juristas para elegir de entre ellos a los cinco integrantes del comité de evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF), que será el primer filtro para seleccionar a los candidatos a jueces, magistrados y ministros. Mañana jueves llevarán a cabo la votación.

Hasta ayer, sólo se habían hecho públicos los nombres de las propuestas de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.

Entre los candidatos que reveló ayer Batres Guadarrama propuso a María Estela Ríos González, ex consejera Jurídica de la Presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador y ex candidata a ministra de la Corte en 2023, nominada por el mismo ex mandatario.

También se mencionó a Bertha Galeana Cisneros, actualmente presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y ex presidenta del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Y a Miguel Ángel de los Santos Cruz, actual director de la Facultas de Derecho en el Campus III y ex secretario ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.