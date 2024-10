Toda la reforma está a discusión, como lo ha planteado el ministro Juan Luis González Alcántara, entonces los ministros no aceptan la elección, pero quieren irse con sus haberes , por lo que el Senado podría no aceptarlas, agregó.

El coordinador Ricardo Monreal consideró obvia la renuncia anticipada de los ocho ministros, pues si no lo hacían antes del cierre de la convocatoria podrían no recibir sus haberes, los cuales son beneficios que duran toda la vida. Y recursos como gasolina, servicios médicos, y si el Senado no acepta las renuncias, podrían no recibirlos , indicó.

En el artículo séptimo transitorio de la reforma aprobada el 3 de septiembre, se prevé que los ministros que concluyan su cargo por no postularse a la elección de 2025 o no resulten electos en ese proceso, no recibirán un haber de retiro, salvo cuando presenten su renuncia antes del cierre de la convocatoria y con vigencia a partir del 31 de agosto de 2025. La coordinadora del PAN, Noemí Luna, consideró esa postura como una ridiculez más, parte de su narrativa perversa, pero de concretarse sería un atentado contra los derechos laborales de los ministros .