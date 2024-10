Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de octubre de 2024, p. 4

El ministro Juan Luis González Alcántara no ha pretendido por sí solo detener el trabajo de los legisladores respecto de la reforma al Poder Judicial, pues está haciendo una propuesta de solución que necesita al menos otros siete votos de sus 10 compañeros, pero esto pasa por una deliberación que será pública y que eventualmente será votada. No nos equivoquemos, no es una decisión es sólo un proyecto de un ministro , afirmó el magistrado Juan José Olvera López, durante la conferencia de jueces.

Durante un encuentro con la prensa, señaló que se debe “dejar en claro que se trata de un proyecto de sentencia, no de una decisión, lo que implica que es un proceso deliberativo de las decisiones judiciales en los órganos colegiados, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).