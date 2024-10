¿S

ería capaz Donald Trump, en un imaginario regreso a la Casa Blanca, de expulsar a millones de migrantes de Estados Unidos? ¿Debemos creer que lanzaría una expedición armada en territorio mexicano para capturar narcos e incluso un ataque para liquidar a supuestos terroristas ? No sabemos hasta qué punto son baladronadas para captar votos, pues en su campaña anterior lanzó muchas amenazas que no cumplió.

Pero en los últimos cuatro años ha vivido experiencias traumáticas –dos intentos para asesinarlo– y observadores de su país advierten que es un hombre ofuscado. Recuérdese que seguidores radicales de Trump trataron de dar un golpe de Estado en el Capitolio dos meses después de su derrota electoral.

Esquema de seguridad reforzado

La presidenta Sheinbaum dedicó gran parte de su mañanera a demostrar cómo han bajado los niveles de la delincuencia. Asistió el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Desde luego los actos violentos que han ocurrido en diversas regiones de México –y se han recrudecido en Sinaloa– no tienen que ver con terrorismo. Son choques entre bandas de delincuentes por el control del mercado de las drogas y la extorsión, no movimientos ideológicos. Gertz Manero informó que no ha recibido información suficiente como respuesta a la solicitud de la Fiscalía a las autoridades de Estados Unidos sobre el secuestro en territorio mexicano del capo Ismael El Mayo Zambada. Ha recibido alguna, pero no toda; han omitido la relativa a la avioneta que fue usada para conducirlo a Estados Unidos. Tenía una matrícula falsa.

García Harfuch, investigación e inteligencia