l fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reiteró que el gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado información básica para esclarecer el secuestro y traslado a ese país de Ismael El Mayo Zambada, supuesto capo del cártel de Sinaloa. Pese a estar comprobado que se cometió un delito de plagio y a que la FGR ha requerido los datos por los canales conducentes, las autoridades estadunidenses no han comunicado a sus pares cómo se permitió el cruce fronterizo al avión en el que viajaban Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, cómo se llevó a cabo el aterrizaje de una aeronave con matrícula clonada ni qué ocurrió con el piloto, quien debió ser detenido e investigado por el secuestro.

En respuesta a estas solicitudes de esclarecimiento, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, manifestó su extrañeza debido a que ambas naciones no estén celebrando la victoria que representó la captura y arresto del capo y del hijo de El Chapo. Además, aseguró que altos funcionarios de su gobierno han dado toda la información con la que se cuenta, es decir, que no se llevó a cabo ningún operativo policial en México; no era nuestro avión ni nuestro piloto ni nuestra gente y que el piloto no era contratista ni empleado del gobierno de Estados Unidos ni ciudadano estadunidense .