Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de octubre de 2024, p. 24

El Senado exhortó a la Fiscalía General del Estado de Querétaro a que no continúe con el ejercicio de la acción penal en contra de Esmeralda. También llamó al Congreso de esa entidad a iniciar un juicio de procedencia para destituir del cargo al fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández.

En un punto de acuerdo aprobado por los senadores, se pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro que lleven a cabo las investigaciones pertinentes y procedan a efectuar la reparación del daño económico, sicológico y médico.

La senadora de Morena Martha Lucía Micher señaló que el fiscal debe ser sustituido, porque no le sirve al estado de Querétaro. Debería presentar su renuncia por ética , añadió.

Indignada, la morenista recordó que la joven originaria de Huimilpan fue violada por su primo, un adulto de 45 años, no tuvo la posibilidad de denunciar el hecho porque fue amenazada, no sabía que estaba embarazada y no supo qué hacer cuando sufrió una urgencia obstétrica.