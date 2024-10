Ésta será la primera película que haga Depp en Hollywood, tras ser acusado de maltrato por su ex pareja Amber Heard, lo que le costó el despido de la saga Animales fantásticos. Desde entonces ha estado vinculado a proyectos europeos, como El fotógrafo de Minamata y el drama sobre Jeanne du Barry.

Además, en la reciente edición del Festival de San Sebastián estrenó como director Modi, three days on the wing of madness, una petición que le hizo Al Pacino al considerar que él tenía la visión correcta para el filme.