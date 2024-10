▲ Fotogramas de la cinta restaurada Profundo carmesí, de Arturo Ripstein; C’est pas moi, de Leos Carax, y La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar. Foto cortesía de la Cineteca Nacional

A pregunta expresa de La Jornada, Carro dijo que la muestra sigue llenando el vacío de la cinematografías del resto del mundo que no llegaban a México: Cuando comienza la exhibición de la muestra en México era muy limitada porque la mayor parte de las salas tenían salas espantosas, el cine estaba en la canasta básica y los dueños no querían invertir en mantenimiento de los espacios. Por otro lado, todo el cine de autor o de arte tenían aún una distribución bastante limitada una o dos copias en los mejores de los casas y estaban muy poco tiempo en cartelera. Eso provocó que la muestra se convirtiera en un punto de reunión y se abarrotara, porque fue el respiradero para ver la cinematografías de otros países que no tenían cabida en la cartelera comercial .

Por otro lado, Nelson Carro precisó que desde hace algunos años,“todas las películas que se proyectan en la muestra tienen su estreno en la Cineteca, el circuito de proyección independiente y en algunas salas comerciales, para que finalmente lleguen al streaming”.

Otro de los aciertos e impotencia de la muestra, a consideración de Nelson Carro es que “siempre se procura poner una o dos películas mexicanas en ella, y eso ha sido de suma importancia para la formación de los nuevos cineastas mexicanos como Michel Franco, es un honor que Memoria esté en esta exhibición ya que él se formó con ella”.

La 76 Muestra Internacional recorrerá también distintas sedes como el CCU UNAM y la FES Acatlán, los complejos Cinemex de Reforma, Altavista, Duraznos, Insurgentes, Market Interlomas, y Punto Maq, en la Cineteca Nacional de las Artes estará disponible a partir del viernes 22 de noviembre al jueves 12 de diciembre.

Para más información, consulte la cartelera completa y horarios en el portal de la Cineteca y en el micrositio de la muestra.