Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de octubre de 2024, p. 19

El Estado mexicano no tiene obligación de cubrir pago alguno a dos fondos de inversión estadunidenses que reclaman una deuda no cubierta por el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Tv Azteca y Elektra, con el argumento de que el Poder Judicial ha actuado en favor del magnate y esa actitud constituye una denegación de justicia, de acuerdo con información oficial.

La controversia que interpusieron Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management para que México pague 220 millones de dólares por una demanda de incumplimiento de pagos contra Tv Azteca no es atribuible al Estado mexicano, señaló la Secretaría de Economía (SE) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial, donde se lleva el caso.

La dependencia federal señaló que el 4 de junio de 2024 México presentó su memorial de objeción a la jurisdicción, como parte de la defensa encaminada a demostrar que la controversia entre la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego y sus acreedores “no es imputable al Estado mexicano.

Cyrus y Contrarian no se encuentran legitimados para demandar al Estado mexicano en un arbitraje internacional por no cumplir con los requisitos previstos en el anexo 14-C del T-MEC y el TLCAN. Estas defensas tienen como finalidad demostrar que el tribunal no es competente para conocer del caso, y con base en ello el caso debe ser desestimado , indicó la SE.

El arbitraje internacional contra México para que responda con una indemnización dentro del marco del TLCAN comenzó luego de que los acreedores adquirieron bonos de deuda emitidos por Tv Azteca con un valor superior a 400 millones de dólares.