Muchos piensan que de la noche a la mañana se van a hacer millonarios, pero no es cierto, depende de muchos factores: la sede, las jugadoras, la afición y temas externos. Los certámenes deben madurar para ganarse el aprecio de todos.

Sobre la opinión en el extranjero respecto del tenis mexicano, Santoscoy reconoció que exis-te desconcierto ante la ausencia de una figura nacional.

“Cuando salgo a negociar fuera del país, lo primero que la gente me pregunta es por qué no hay más jugadoras de primer nivel siendo un país tan grande, rico y cerca de Estados Unidos, la capital del tenis. En el plano global no estamos tan identificados, porque no se cono-cen jugadoras top.”

Pocos nacionales en la élite

Además del doblista Santiago González y Renata Zarazúa, pocos son los tricolores destacados a escala internacional.

Tenemos que trabajar todos; promotores, entrenadores y la federación. Creo que poniendo un poquito de lo que sabemos pronto tendrán que surgir estrellas que nos pongan en lo más alto , comentó.

En los torneos en México participan desde los nuevos prospectos hasta las mejores sembradas de la clasificación, quienes buscan amarrar su boleto al WTA Finals. Entre las visitantes más distinguidas están Iga Swiatek, Aryna Sabalenka y Maria Sakkari.