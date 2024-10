“Tokio fue un golpe muy duro y la historia se repitió en Francia; ese fue el motivo por el cual suspendimos a los entrenadores que estaban a cargo de las selecciones y se formó un comité técnico. Ahorita le estamos apostando a los juveniles, porque han obtenido buenos resultados. No hemos convocado a los senior, pues queremos precisamente que no haya equipos dentro del equipo. Debe haber disciplina, que es algo que se perdió en la selección”, explicó.

En la anterior administración, encabezada por Ana Guevara, solicité encarecidamente cuatro veces que me apoyaran a traer un entrenador extranjero; sin embargo, cobraban muy caro y no se aprobó mi petición. El entrena-dor que llegue debe conocer al competidor mexicano y no sólo venir por un salario. Buscamos a alguien que dé resultados a corto, mediano y largo plazos.

González se convirtió en el presidente de la FMTKD en 2016 y en marzo de 2020 se religió para un segundo periodo que culminó el 8 de marzo de este año. El directivo convocó a nuevas elecciones, aunque lo hizo a destiempo, lo que provocó una controversial segunda relección.

No estoy desconocido por la Federación Mundial. No tengo ningún documento que lo notifique oficialmente. Estamos en un proceso para que reconozcan la asamblea que hicimos, porque nosotros sí notificamos a la Panamericana y al Coved (Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva); además solicitamos la presen-cia de un visor del Comité Olímpico Mexicano. Hemos hecho todo lo correspondiente apegados a derecho.