Rame Cuen, miembro fundador del museo Belber Jiménez y ex director del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, cuenta con la contribución del curador Ramón Jiménez Cárdenas, su hijo, y la antropóloga Alejandra Ariel Gómez para consolidar desde la investigación y análisis cada proyecto.

La Clínica ha acogido este año Atelier: La escultura como medio de exploración, de Karian Amaya, Lorena Ancona, Paula Cortázar, Cynthia Gutiérrez y Perla Krauze, y Nunca volveré aquí, de Javier Santos; los proyectos sonoros Escuchar el tejido del tiempo, de Nahú Rodríguez, y Relojes de futuro, de Daniel Llermal, Jacobo Guerrero y Fernando Barrios, así como la exposición fotográfica Power, de Isabelle Hucht, Alexander Roschke y Jorge Sánchez di Bello, entre otros.

Nos encanta invitar a estos agentes culturales y presentarles alguna problemática social o humana, y a partir de ello darles libertad de visión, con sus anteojos, ver lo que está pasando en Oaxaca, México o el mundo, y generar narrativa a partir de ciertos objetos creados por los mismos artistas, que pueden ser locales, de cualquier otra parte del país o, incluso, del extranjero, como América, Europa, Asia o África, y es lo que ya trabajamos , explicó Jiménez, quien también fue alumno del fotógrafo Antonio Turok.

Precisó que “todas estas actividades tienen un enfoque bien en particular, que es un engranaje de manera social, porque todo evoluciona y cambia con rapidez. Creemos que si no engranamos de esta manera, corremos el gran riesgo de convertirnos en el vocabulario del aburguesamiento, en un comodity más de la ciudad, en el vocabulario de estos procesos de gentrificación que hacen otras propuestas”.