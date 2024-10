▲ The robing of the bride, 1940, obra de Max Ernst, tomada del libro Lives of the Great 20th Century Artists, de Edward Lucie-Smith. Thomes & Hudson, 1999

Otro movimiento que marcó el siglo XX es, sin duda alguna, el surrealismo. Muy distinto al marxista-comunista, asimismo llamado con cierta presunción materialismo-histórico, el surrealismo no aspira a los triunfos políticos ni pretende cambiar la historia. No obstante, el término surrealismo o surrealista se utiliza de manera cotidiana en la vida diaria sin que nadie se sorprenda o interrogue sobre su significado. Vocablo con variados y múltiples significados, la palabra surrealismo puede utilizarse como un adjetivo aplicable a fenómenos y cosas extrañas, algo que anda chueco, que no va muy bien. También es posible usar esta palabra con el significado que le dio André Breton al fundar el movimiento que llamó surrealista , para referirse a la aventura y escuela artísticas (pictórica, literaria, musical y otros géneros creativos) que fundó con ese nombre.

La palabra surrealismo ha conocido tal éxito, si puede así llamarse a la multipli-cidad de sus significados y usos, que la gente la utiliza como una muletilla. Lo mismo sirve de instrumento para nombrar alguna cosa nueva o desconocida que para desig-nar algo o alguien que sale de lo común, risible o tristón, hasta arrancar lágrimas de cocodrilo.

No creo que André Breton haya adivinado el vasto y rico futuro que esperaba a la palabra surrealismo, pero, dado su carácter volcánico, es posible que enrojeciera de cólera al ver calificar de surrealista un nuevo producto puesto en el mercado por alguna industria especializada en las sopas de lata…

