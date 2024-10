Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de octubre de 2024, p. 2

El Museo de Arte Moderno (MAM) informó que organizará una actividad para hablar con profundidad sobre el lado surrealista del artista Alberto Gironella (1929-1999), quien tuvo amistad con André Breton (1896-1966), fundador y líder de este movimiento que este 2024 celebra sus 100 años.

Fue su amigo personal por surrealista, no por simpático , explicó a La Jornada su hijo Emiliano Gironella Parra, quien recordó una frase de Breton: Viva Gironella. El surrealismo no ha muerto . Sin em-bargo, expuso, en México no suelen considerarlo así y tienden a olvidarlo cuando se montan exposiciones en torno a aquel movimiento.

Por ejemplo, a Gironella Parra le extrañó que su padre no estuviera incluido en el apartado dedicado al surrealismo en Una tuna y una torre de luz sobre un pupitre, una de las exposiciones del programa Ficciones de la modernidad, que se inau-guró hace unos días en el MAM.

El texto de sala dice: “Las obras en este apartado muestran una serie de imágenes extraordinarias que derivan en un juego entre la percepción de lo real y lo imaginario; trabajos tanto de extranjeros que reformularon su liga con el surrealismo durante su estancia en México (Remedios Varo, Wolfgang Paalen o Alice Rahon) como de aquellos artistas nacionales que rechazaron ser vinculados con el surrealismo a pesar del carácter fantástico de su obra (Frida Kahlo, Manuel Álvarez Bravo o María Izquierdo).

También participan creadores mexicanos que absorbieron parte del lenguaje enigmático del surrealismo y la pintura (Rufino Tamayo, Roberto Montenegro o Carlos Mérida), así como nuevas generaciones que a las creencias populares locales, le sumaron los mecanismos insólitos del surrealismo (Enrique Guzmán, Xavier Esqueda, Pedro Friedeberg o Gelsen Gas).

Brenda Caro, curadora en jefe del MAM, explicó a este diario que Una tuna… no es una exposición sobre el surrealismo , y que toda la obra incluida proviene del propio acervo del recinto, no hay ningún préstamo externo .

Detalló que el museo cuenta sólo con seis obras de Gironella, entre arte objeto o mixta, estampa y pintura. Para su programa de exhibiciones se decidió trabajar con el acervo que “podíamos exponer con seguridad, porque algunas de las obras se encuentran en un proceso de conservación para asegurar su duración. Una de las obras de Alberto, Al alimón (1994), mixta sobre tela, estuvo todo el año pasado exhibida en la muestra Pop, político, punk; tenía que descansar”.