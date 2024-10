Liquidaciones millonarias

Un acuerdo aprobado del comité técnico del Fideicomiso Público, no paraestatal, con número 2188.7 del Instituto Electoral capitalino, da cuenta de un gasto de 14 millones 839 mil 912 pesos, correspondiente a la suma de las cantidades brutas para el pago de las personas ex trabajadoras que dejaron de laborar a principios de octubre, a partir de la salida de tres ex consejeros electorales.

En total fueron beneficiadas 23 personas, a quienes se entregaron diversos montos con motivo del convenio para dar por terminada la relación laboral, a cargo del fideicomiso.

El monto más pequeño fue de 230 mil 495.45 pesos, mientras los más altos ascendieron a 1.2 millones de pesos cada uno destinados a quienes concluyeron su periodo como consejeros: Mauricio Huesca, Bernardo Valle y Carolina del Ángel.

El acuerdo indica que la contraloría interna reportó que no habían sido instaurados procedimientos administrativos disciplinarios en contra de las 23 personas, por lo que fueron aprobadas sus respectivas liquidaciones.