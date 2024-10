A

lgunas veces me en­contré con Víctor Ur­quidi (1919-2004) –di­rector de El Colegio de México de 1966 a 1985–, en una playa de Zihuatanejo; previsiblemente, conversábamos sobre temas de la coyuntura económica y política de México. En el verano de 1994 me contó que, 50 años atrás, había asistido, como parte de la delegación mexicana, a la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods de 1944, que acordó las reglas financieras y la organización que se conferirían a la economía internacional. Urquidi habló entonces con John Maynard Keynes, representante de Gran Bretaña, quien propuso la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Keynes era la contraparte principal de Harry Dexter White, representante de EU, quien escribió el primer borrador para la creación del FMI. El BIRF fue concebido para apoyar a las naciones europeas afectadas por la segunda guerra; la reconstrucción era el primer paso para la reanudación de su desarrollo. A la postre, el BIRF evolucionaría como parte del Banco Mundial. Keynes perdió el debate, frente a White, sobre la moneda que sería la base del comercio y las transacciones financieras. Keynes proponía una moneda internacional basada en una canasta de monedas fuertes, que se llamaría bancor ; pero EU, la gran potencia emergente, impuso el dólar.

Uriquidi propuso a Keynes que el FMI no sólo extendiera financiamiento compensatorio a las balanzas de pagos deficitarias, sino que BIRF y FMI agregaran, como una de sus funciones, el financiamiento para el desarrollo de los países no industrializados. Discutieron el tema, y Keynes terminó aceptando que tal objetivo estuviera en los documentos fundadores de Bretton Woods. No obstante, ni en la declaración de la asamblea final, ni en los documentos fundadores, fue incluida la propuesta de Urquidi. (Esos países, que se jodan.) Así nació la organización económica internacional de posguerra, excluyendo a los países que hoy llamamos Sur global.