Martes 29 de octubre de 2024, p. 14

En medio de presuntas irregularidades denunciadas por trabajadores y sin resultados oficiales de las autoridades laborales, el secretario general del sindicato petrolero, Ricardo Aldana Prieto, se autoproclamó anoche triunfador de la contienda para renovar su cargo en el gremio.

Hicimos lo que nos habíamos prometido unos y otros, tuvimos un triunfo arrollador. Hoy (ayer) después de las 8 de la noche, los resultados que arroja la votación son que la plantilla Verde ganó con 82 por ciento de los sufragios , afirmó Aldana al dar un mensaje a las afueras de la sede del sindicato ante decenas de simpatizantes.

Hasta el cierre de esta edición, con 64 por ciento de las casillas computadas –de las 292 instaladas en centros de trabajo de Petróleos Mexicanos (Pemex)– y con una participación de más de 49 mil trabajadores, poco más de 40 mil votos fueron a favor de Aldana Prieto (planilla Verde); mientras 8 mil 455 papeletas, para la candidata opositora Cristina Alonso (planilla Guinda). Hasta ese momento se registraron 608 votos nulos, de acuerdo con los resultados preliminares de la asociación de trabajadores.

El padrón de trabajadores con derecho a sufragar asciende a 91 mil 193 y de confirmarse el triunfo por las autoridades laborales, Aldana permanecerá hasta el 31 de diciembre de 2030 como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).