Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Martes 29 de octubre de 2024, p. 12

La reunión entre la Comisión Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, no se realizó debido a la imposición de una persona no grata en la mesa de negociación y al retiro de su demanda sobre la abrogación de la reforma educativa, pues sólo iba a revisarse lo relacionado con la Unidad de Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

En conferencia de prensa, frente a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en Donceles 100 en el Centro Histórico, la dirigente de la sección 18 de Michoacán, Eva Hinojosa, señaló que reducir la discusión de la que sería la segunda reunión con Delgado, programada para este martes, a la revisión de esta unidad de sistema no resuelve la demanda central de la coordinadora , que es la abrogación de la reforma educativa de 2013 del ex presidente Enrique Peña Nieto ni la de 2019 del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si bien Isael Gónzalez, de la sección 7 en Chiapas, reconoció que la reforma de 2019 quitó la parte punitiva contenida en la reforma de Peña Nieto, no se rescató el papel del sindicato para la defensa de los trabajadores. Sustituyó el servicio profesional docente por la ley Usicamm, sólo cambió de nombre, pero su contenido es el mismo. Se debe rescatar la bilateralidad en la práctica y no en el discurso .