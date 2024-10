Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Martes 29 de octubre de 2024, p. 9

Las armas de alto calibre que se utilizaron durante el enfrentamiento registrado la semana pasada en Tecpan de Galeana, Guerrero, provenían de Estados Unidos, afirmó la presidenta Claudia Sheibaum. Al referirse al futuro de la relación con el gobierno estadunidense después de la contienda presidencial en aquella nación, sostuvo que se mantendrán los niveles de colaboración, pero sin sumisión, con diálogo y trabajo conjunto .

Tras recordar que el recrudecimiento de la violencia en Sinaloa obedece a una situación especial, producto de la detención que hubo de Estados Unidos (de Ismael El Mayo Zambada), sobre la cual todavía espera información, pues es un proceso que no está claro todavía, lanzó preguntas sobre el país vecino:

¿Qué pasa cuando la droga ilegal pasa del otro lado?, ¿qué, allá no hay cárteles?, ¿qué pasa con el recurso financiero de la venta de distintas drogas y en particular del fentanilo? Entonces, es aquí, pero también es allá. ¿Y qué pasa con las armas que pasan de Estados Unidos a México? Ahora, lo que vimos del caso de Tecpan de Galeana, en Guerrero, pues era armas de alto calibre que vienen de allá . En su conferencia, Sheinbaum ofreció que México, no obstante, mantendrá su colaboración en todos los ámbitos, aunque mencionó expresamente el combate al tráfico del fentanilo, porque es una droga que genera un problema creciente de salud pública a Estados Unidos, lo que implica que es una contribución de México por razones humanitarias .

A pregunta expresa sobre la estrategia para afrontar los índices de violencia en el país, Sheinbaum descartó que su gobierno pretenda negociar con las organizaciones del crimen organizado, y subrayó que la Estrategia Nacional de Seguridad va a dar resultados paulatinamente.