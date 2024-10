Mientras la bancada guinda reconoció que se trata de hacer más rígida la Constitución para acabar con el activismo judicial , la oposición insistió en que la mayoría legislativa no quiere que impere la supremacía constitucional; quiere que impere la supremacía de Morena .

Sostuvo que es el activismo judicial el que daña los pesos y contra pesos de los poderes del Estado. ¿Cómo vamos a parar el activismo político de los jueces, magistrados y ministros? Diciéndole al Poder Judicial que su función es absolutamente jurisdiccional y no puede ni debe ser legislativa. ¿Puede la Corte, en uso de su función jurisdiccional ejercer facultades legislativas? La respuesta es clara: no. El espíritu de esa reforma es detenerlos .

La mayoría argumentó que la Corte no puede estar por encima del poder reformador que es el constituyente permanente , pero PRI, PAN y MC acotaron que se confunde el papel del Congreso, de ser parte del poder revisor de la Constitución, con el constituyente originario.