L

os integrantes del Poder Judicial están decididos a acabar con su cada vez menor credibilidad y con la ínfima confianza que en ellos tiene la ciudadanía, pues día tras día se esfuerzan para demostrar el grado de putrefacción existente en sus filas. De hecho, de acuerdo con las estadísticas disponibles (Inegi), ellos sólo son superados por los clásicos mordelones de esquina. A ese nivel han caído.

No transcurre día sin que la pandilla judicial ofrezca espectáculo, dé palos de ciego, enseñe el cobre y se enorgullezca de violar la Constitución. Por ejemplo, por mayoría de votos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron su proyecto de presupuesto para 2025, afirmando que incluye reducción salarial de 330 altos funcionarios de ese alto tribunal, incluidos los 11 ministros . Tal propuesta solicitará al Congreso un presupuesto de 5 mil 922.9 millones de pesos, un incremento nominal de 2.3 por ciento respecto de lo autorizado en 2024 (135.8 millones de pesos adicionales), pero una disminución en términos reales de 1.4 por ciento, tomando como parámetro la inflación al cierre de 2024, estimada por el Banco de México ( La Jornada, Iván Evair Saldaña).

Sin embargo, la realidad es otra, pues, de acuerdo con la ministra Lenia Batres, tal proyecto mantiene el salario de los trabajadores por encima del tope que marca la Constitución, de tal suerte que después de tres sesiones de discusión, no se realizó una sola modificación derivada de las observaciones presentadas. Básicamente, observé que se mantiene la remuneración inconstitucional de ministros y ministras; no se transparenta la totalidad de conceptos que la integran; se suprime únicamente el pago de riesgos y se siguen incluyendo conceptos expresamente prohibidos por la ley; no hay medidas de austeridad. Por el contrario, incrementan de manera desmedida e injustificada diversas partidas, como la de obras; no se menciona nada de los seis fideicomisos que tiene la SCJN (de 14 del Poder Judicial), de los que la reforma constitucional ordena extinguir y entregar sus saldos a la Tesorería de la Federación , ( ídem).

Algunos de los conceptos inexplicables denunciados por la ministra Batres muestran incrementos de entre 6 (combustibles, lubricantes y aditivos) y 976 por ciento (equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones) respecto de lo aprobado para 2024. De hecho, sólo esa partida ( obras ) del proyecto de presupuesto de la SCJN crece 70 por ciento entre un año y otro.

¿Qué tan sucios se asumen los ministros que piden un aumento de 114 por ciento en material de limpieza ? Además, les interesa la industria de los ladrillos (todas las cifras son porcentajes positivos): obra de construcción de edificios , 602; otros servicios relacionados con obras púbicas , 824; cal, yeso y productos de yeso , 358; madera y productos de madera , 449; materiales complementarios , 227, y por el estilo. Desde luego, mantienen los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado, y el total de sus prestaciones brutas y netas registra alzas.

Eso, por lo que toca a los impartidores de justicia , pero en el terreno de los procuradores de justicia destaca el aberrante fiscal general de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, quien pretende condenar a tres años de prisión a una adolescente de 14 años originaria del municipio indígena de Huimilpan, quien sufrió un aborto espontáneo y cuyo embarazo fue producto de una violación.

En cambio, al verdadero delincuente, el violador, ese esperpento disfrazado de fiscal decidió no imputarlo ni ejercer la acción penal, amén de sentencia que la víctima está obligada a pagar 500 mil pesos a su agresor, lo que obliga, si la justicia existe, que el indiciado sea el propio Víctor Antonio de Jesús Hernández, panista y cristero de hueso colorado.

La presidenta Sheinbaum reveló que la Secretaría de las Mujeres ya está en contacto con la familia de la irracionalmente imputada para apoyar, tanto legalmente como en lo que se requiera; no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años .

Las rebanadas del pastel

Creativa, como siempre: aferrada al falso discurso que durante seis años insistentemente propagó por todas partes y cuyo resultado concreto fue su escandalosa derrota en las urnas, ahora la oposición estrena eslogan: dictadura (en otras latitudes se conoce como “qué parte de ‘perdieron las elecciones’ no entienden”). Pues bien, si en México hubiera tal, de entrada su nueva campaña maniaco-mediática nunca se hubiera divulgado y sus genios estarían tras las rejas.

X: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com