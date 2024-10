En la nota de La Jornada publicada ayer que da cuenta del fallecimiento del abogado Juan Velásquez, que tenía entre sus clientes a tres ex presidentes de México (incluido Luis Echeverría Álvarez) y otros poderosos funcionarios, se inicia diciendo: El reconocido abogado Juan Velásquez, quien durante toda su carrera no perdió un solo caso . Esta afirmación es insostenible.

e confirmarse la extorsión que sufren mujeres por parte de piperos a cambio de agua en Iztapalapa, pido para ellos una pena ejemplar. No es posible que la carencia del líquido exhiba la falta de escrúpulos y de ética de estos individuos. Ojalá que la sociedad pueda conocer sus nombres para saber de qué clase de tipejos hay que cuidarse. La transformación que en México se está dando no puede tolerar tales abusos y deben combatirse a fondo. Así lo espero.

Cabe recordar que los internados para nativos estadunidenses existieron desde 1819 a 1969. En el acto de gobierno, también estuvo el titular del Interior de Estados Unidos, Deb Haaland, primera nativa estadunidense en asumir una secretaría.

Karl Marx, en La ideología alemana, planteó que, en el siglo XVIII, cuando surgió la gran industria, y con ello la división del trabajo, emergió la competencia y la libertad del comercio, que incluyó a humanos.

La gran industria universalizó la competencia, creó los medios de comunicación y el moderno mercado mundial sometió a su férula el comercio y convirtió a todo el capital en capital industrial.

Destruyó donde fue posible ideologías, la religión y la moral. Colocó la ciencia de la naturaleza bajo la fe del capital, destruyó donde quiera el oficio de los artesanos y todas las fases anteriores de la industria. Puso encima a la ciudad comercial sobre el campo y la gran industria creó por doquier la misma relación entre las clases de la sociedad.

Respecto al acto del mandatario estadunidense, fue una disculpa tardía y previa a las elecciones.

Rubén Cantú Chapa

CFE es desconsiderada con personas enfermas

Quiero inconformarme por la falta de sensibilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con sus usuarios. El recibo de pago del último bimestre de mi domicilio llegó por la cantidad de 2 mil 417 pesos, cuando mis pagos en promedio eran de 750 por bimestre. El incremento es debido a el uso de un concentrador de oxígeno, el cual me veo en la necesidad de usar todo el tiempo por motivos de salud y con base en una prescripción médica. Cuando expuse esta situación al número 071 para buscar algún tipo de descuento o alternativa para no hacer pagos tan altos, la respuesta es que CFE no maneja ningún tipo de rebaja o consideración para estas situaciones. Es lamentable que una empresa tan grande no escuche las necesidades de sus usuarios y sólo se enfoque en sus ganancias.

El aumento del consumo de la electricidad en mi caso no es por desperdiciar la luz, es una cuestión vital: si no uso mi concentrador de oxígeno corro el riesgo de morir. Me pregunto si CFE da apoyo al hermano pueblo de Cuba en su situación actual (lo cual aplaudo), ¿por qué no apoya a sus adultos mayores en México? En mi caso nací en 1935, tengo actualmente 89 años de edad.

Carlos Caram

Invitación

Presentan el libro: Y resultamos ser de izquierda

El colectivo Morena Chilangos Comochi presenta el libro "Y resultamos ser de izquierda. Crónica de una lucha permanente de María Elena y Benjamín", que se realizará el martes 29 de octubre a las 18 horas, en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, a una cuadra de Miguel Ángel de Quevedo, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto