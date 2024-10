El pasado fin de semana, Paola Rojas compartió una imagen a través de sus redes sociales en la que aparecen ella y una botella de mezcal, acompañada por el texto: Inspirada por el compromiso de preservar nuestra cultura y apoyar a quienes la mantienen viva, me enorgullece presentarles mi mezcal artesanal: Mixes .

A partir de las críticas en redes, la comunicadora retiró la campaña que divulgó previamente y justificó su participación a través de un video de 23 segundos, en el cual aseguró que ella únicamente prestó su imagen por tratarse de una marca impulsada por productores independientes. Sin embargo, en la publicidad presentada, se apuntó en un texto adjunto que el producto era su mezcal artesanal .

Por su parte, la ex diputada local del PAN Martha Patricia Campos, quien dejó ese partido, se afilió al PRI y luego a Movimiento Ciudadano, emitió un comunicado en el que deslinda a Rojas y aseguró que ella desinteresadamente ofreció su imagen para apoyarnos, no forma parte de la empresa, y no tiene ningún interés, sólo su aprecio a productores pequeños como nosotros .

La ex legisladora afirmó ser due-ña de la denominación Mixes, a través de la empresa Industrias Maya-huel. El activista Joaquín Galván respondió en X que Campos no cuenta con el permiso de las comunidades ayuujk para la utilización de ese nombre.

De igual manera, el promotor de los derechos humanos demandó se aplique la Ley Federal de Protección Cultural al Patrimonio de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2022.