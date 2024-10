En menos de 6 mil 950 no vamos a vender el maíz, a ver si (mejor) nos ponemos a engordar puerquitos y gallinas. Lemus (Pablo, el mandatario electo) dijo que iba a ayudar al campo, que no se le olvide , dijo uno de los agricultores.

Guadalajara, Jal., Productores de maíz de Jalisco volvieron a manifestarse ayer, seis meses después de una primera movilización, para exigir a los gobiernos estatal y federal un precio mínimo de 6 mil 950 pesos por tonelada de maíz, bajo la advertencia de dejar de sembrar si no lo consiguen y a ver qué comen .

Después de que tres funcionarios de la dependencia federal atendieron a los manifestantes, finalmente salió a dialogar con ellos la titular de Sader, Ana Lucía Camacho Sevilla, cuya presencia fue reclamada desde el inicio.

Les aseguró que a escala nacional, su gobierno es el que más recursos ha invertido para apoyar a sus productores , pero ahora corresponde al gobierno federal hacer posible la petición con apoyos extraordinarios, similares a los que otorgó a maiceros en Sinaloa, principal productor del grano en el país.

No hay ninguna necesidad nunca de que vengan así, a gritar, porque hemos sido cordiales y respetuosos con ustedes (...) De la Federación, desde que arrancamos esta administración, no hemos tenido un solo peso , reclamó Camacho Sevilla. Y puntualizó: El presupuesto de esta administración estatal está cerrado, no tenemos más recursos .

Los maiceros respondieron que tras cinco meses de buscar la mejora en el pago sigue sin haber solución. Necesitamos asegurar un precio, de lo demás nos encargamos nosotros , subrayaron ante la funcionaria.

Advirtieron que si no hay medidas urgentes, el movimiento se radicalizará , ya que todos están en la posición de hacer lo que tengamos que hacer .

Para justificar su demanda de 6 mil 950 pesos por tonelada, recordaron que han aumentado los costos de producción, de combustible, maquinaria y refacciones, lo que hace que por hectárea en promedio se tengan que invertir 50 mil pesos con un déficit de hasta 15 mil pe-sos, luego de que el precio actual al que les pagan la tonelada apenas supera 5 mil pesos.