Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 29 de octubre de 2024, p. 25

Querétaro, Qro., El sujeto que violó y embarazó a la niña Esmeralda, de 14 años de edad –sujeta a proceso penal por el homicidio del bebé que esperaba, pese a que análisis científicos demostraron que sufrió un aborto espontáneo–, quedó virtualmente exonerado por desinterés y omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE), pese a que se comprobó que él engendró al producto en gestación, sostuvo en conferencia de prensa Mayra Dávila, representante del colectivo feminista Adax Digitales.

La activista afirmó que la FGE muestra más interés en criminalizar a la niña que en sancionar a su violador, quien dijo que los hechos eran falsos; después de eso se le hizo una prueba de genética, la cual establece que él es el padre .

Dávila reprochó que a pesar de que el imputado mintió a representantes de la FGE, no se le inició la carpeta de investigación por falsedad de declaración ante una autoridad . Abundó que la fiscalía no lo volvió a citar para esclarecer los hechos, y no continuó con la investigación, que terminó en el no ejercicio de la acción penal, lo que quiere decir que ni siquiera fue vinculado a proceso, por lo que su calidad jurídica es de padre .

Según Dávila, la responsabilidad de que no fuera imputado recayó en la defensoría de oficio que se le asignó a la adolescente, ya que omitió impugnar el no ejercicio de acción penal que se dictó a favor del agresor, y que debió hacerlo cuando ella fue notificada por la FGE.

Relató que hace tres semanas, integrantes de Adax Digitales rebatieron una de esas decisiones y la ganamos ante un juez, pero la mayoría de las asesorías jurídicas públicas no impugnan ningún tipo de esas resoluciones .

Acotó que la FGE también argumentó, para no seguir con las pesquisas sobre la violación de la que Esmeralda fue víctima, que al momento de ser interrogada, la niña no estableció las circunstancias en que fue agredida.

Ante esto, con ella tuvieron que haber implementado un análisis y un acompañamiento desde la perspectiva de infancia y de género, no es posible que en un caso de violación se le trate a ella de obligar a que determine cosas que le compete a la fiscalía investigar .

Añadió que ni siquiera mujeres adultas violadas recuerdan dónde y cuándo se les atacó, por la situación traumática que vivieron.

Dávila resumió: No se brindó a Esmeralda un respaldo jurídico adecuado; sólo se le citó una vez a declarar y no se le permitió dar una ampliación de entrevista, tampoco se le ofreció acompañamiento alguno ni se le citó para someterla a un examen sicológico de memoria.

Mayra Dávila deploró que, en contraste, la FGE se ha mostrado más rigurosa al buscar que se juzgue a Esmeralda de homicidio, que en investigar la violación que padeció. Mencionó que en diversas entrevistas, el fiscal Víctor Antonio de Jesús argumentó que el producto de 36 semanas de gestación nació vivo, respiró y fue estrangulado.