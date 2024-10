La portavoz de la campaña de Trump, Danielle Álvarez, dijo en un comunicado que esta broma no refleja los puntos de vista del presidente Trump o de la campaña .

Ella escribió: “Disgustada por el comentario racista de @TonyHinchcliffe llamando a Puerto Rico una ‘isla flotante de basura’. Esta retórica no refleja los valores del Partido Republicano. Puerto Rico envió 48,000+ soldados a Vietnam, con más de 345 Corazones Púrpura otorgados. Esta valentía merece respeto. ¡Edúcate a ti mismo!”

Bad Bunny mostró su simpatía política momentos después de que el comediante Tony Hinchcliffe hizo los comentarios sobre Puerto Rico. Más tarde, el sujeto dijo que a estos latinos les encanta hacer bebés y que no usan el método anticonceptivo extraíble.

No nos respetan

Luis Fonsi, artista puertorriqueño intérprete del éxito Despacito, escribió en Instagram que ir por este camino racista no es la opción. No estamos de acuerdo con este odio constante , escribió en Instagram. Ha quedado muy claro que estas personas no nos respetan .

Ricky Martin, quien anteriormente había respaldado a Harris, también se ofendió por el comentario y dijo eso es lo que piensan de nosotros en Instagram.

Al mostrar su apoyo, Bad Bunny compartió varias veces otra parte del clip que Harris hizo sobre Puerto Rico, diciendo: Nunca olvidaré lo que hizo Donald Trump y lo que no hizo cuando Puerto Rico necesitaba un líder cariñoso y competente .

El reguetonero puertorriqueño, de 30 años, que tiene canciones populares como Dakiti y Titi me preguntó, ha ganado tres premios Grammy. Fue el artista más escuchado en Spotify en 2020, 2021 y 2022, y sólo fue superado por Taylor Swift en 2023. Fue nombrado Artista del Año por Apple Music en 2022.

El voto puertorriqueño es considerable en Pensilvania, posiblemente el más reñido de los estados indecisos en las elecciones de 2024. Otros cantantes de esa isla, como Jennifer Lopez y Marc Anthony, ya habían expresado su apoyo a Harris. Trump también ha atraído el apoyo de otras estrellas populares de ese país, como Anuel AA y Nicky Jam.

Bad Bunny ha criticado abiertamente el sistema eléctrico de Puerto Rico, que fue arrasado por el huracán María. En un video de 2022 de su canción El Apagón, llamó la atención a la empresa Luma Energy por los constantes cortes de energía que azotan la isla.

Uno de sus temas más recientes, Una velita, es también una protesta contra la respuesta del gobierno tras el huracán María en Puerto Rico, en 2017.