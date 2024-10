Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 29 de octubre de 2024, p. 8

Con un concierto global en vivo, The Cure vuelve a los estudios tras 16 años de ausencia con Songs of a Lost World, el cual presentará completo y será transmitido por su canal oficial de YouTube.

En directo desde Troxy, Londres, se podrá constatar la vigencia de la agrupación británica con esta nueva producción, sobre la cual ha dicho el vocalista y guitarrista Robert Smith que estaba pensada para celebrar 40 años trayectoria, en 2018, lo cual no sucedió.

Hasta ahora han lanzado los temas A Fragile Thing y Alone, que han causado sensación entre los seguidores actuales y de antaño de los intérpretes de Just Like Heaven, Fascination Street y Lovesong, entre infinidad de éxitos.

Las canciones que integran el nuevo material son Alone, And Nothing is Forever, A Fragile Thing, Warsong, Drone:Nodrone, I Can Never Say Goodbye, All I Ever Am y Endsong, que podrán escucharse en streaming el próximo viernes 1º de noviembre.

En el canal oficial de YouTube aparecen los horarios en que, en cada punto del mundo, podrá escucharse el concierto, del que se espera el sello oscuro, melancólico, y la voz imperecedera de Smith. En la Ciudad de México será a las 14 horas.

Hace unos días, en las redes sociales de la banda, Smith charlaba sobre Songs of a Lost World. Decía: Es una obra atractiva que esta secuenciada, de forma que te lleva a algún lugar en que terminas la vida. Es de sólo 50 minutos de duración, y creo que te transporta a un lugar diferente al que iniciaste .

En las páginas oficiales de The Cure se detalla que Songs Of a Lost World, grabado en Rockfield Studios, en Gales, es su lanzamiento de estudio 14 y el primero luego de 16 años. Fue escrito y arreglado por Robert Smith, producido y mezclado por él y Paul Corkett. El propio Smith es voz, guitarra, bajo de seis cuerdas y teclado; Simon Gallup, bajo; Jason Cooper, batería y percusión; Roger O’Donnell, teclado, y Reeves Gabrels, guitarra.