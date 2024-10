Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos deben dar como vencedor a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que el Balón de Oro no respeta al Madrid , dijo el club.

Esto no es una victoria solo mía, sino también del futbol de España. Hoy se viene a recompensar al balompié español, a tantos jugadores que no lo han ganado y que lo han merecido como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Iker Casillas, Busi (Sergio Busquets), como tantos otros , señaló Rodri tras recibir el trofeo.

No quiero olvidar a nadie, pero esto es sobre todo una victoria de la figura del mediocentro. Al final, doy un poco de visibilidad a todos esos jugadores de esta posición tan importantes que ha habido a lo largo de todos los años agregó.

Por la igualdad de género

Jennifer Hermoso, de los Tigres de la Liga Mx, recibió el premio Sócrates por su labor social en la que destaca su lucha por la igualdad de género, así como por ser un referente contra el acoso sexual en el deporte.

“Hoy me desperté recordando las palabras de una niña que me dijo hace unos días: ‘sueño con ser una futbolista como tú’, y en un momento tan importante como éste, su voz me inspira y me anima a continuar, porque esa pequeña se merece un futbol femenino libre de prejuicios y de violencia de género, es por eso y por todas las mujeres que seguiré siendo valiente y no dejaré de alzar la voz, ni de luchar apoyándome en mi familia en mi gente y en todas esas personas que tienen la convicción de hacer del deporte un lugar mejor”, comentó.

En otros reconocimientos, Lamine Yamal recibió el premio Pokal, al mejor futbolista joven, y Emiliano Martínez como el mejor arquero tras una campaña en la que fue campeón con Argentina en la Copa América y clave para que el Aston Villa –su club en la Liga Premier– clasificara a la Liga de Campeones por primera vez desde la temporada 1982-83.