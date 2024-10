Ayer, en la conferencia mañanera, la jefa del Ejecutivo federal dijo que leyó en La Jornada sobre esta denuncia. No tenía información sobre ello, pues que se investigue. El agua es un derecho y si se están dando casos así, deben atenderse , resaltó.

Que se investigue para ver si es que está ocurriendo realmente esta situación y ahí, con la jefa de Gobierno, que se tomen cartas en el asunto. Clara (Brugada) es una mujer muy sensible y estoy segura de que lo va a atender , afirmó en Palacio Nacional.

No creo que deba convertirse en un tema muy grande sin antes corroborar, ¿sí?; entonces, vamos a corroborar, vamos a ver dónde y de inmediato proceder.

Consideró pertinente tener primero un acercamiento con quienes hicieron la denuncia, pues no se trata de una investigación periodística, sino de un trabajo escolar en el que no se conocen nombres, nada, y sí es grave que digan un porcentaje. La verdad, es la primera vez que lo escucho y créanme que he estado muy de cerca con las personas que requieren pipas de agua .

Pide no minimizar el tema

En tanto, la diputada local Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano, consideró que no se debe minimizar este tema, e hizo un llamado a denunciar a quien haya padecido este tipo de extorsión. Así sea un caso, se debe investigar .