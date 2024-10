Tal vez sea por ello, que, en sendas cartas, la vicepresidenta y candidata demócrata progresista recibió el apoyo de viejos halcones de la guerra del ámbito de la seguridad nacional y el establishment de la política exterior de las administraciones republicanas de Ronald Reagan, George Bush padre e hijo y Trump, entre quienes se encuentran, según señaló James Carden, exasesor de la Comisión Presidencial Bilateral entre EU y Rusia del Departamento de Estado, criminales de guerra como el ex vicepresidente Dick Cheney; el ex fiscal general Alberto Gonzáles, quien legalizó la tortura como método de interrogatorio; Eric Edelman, timonel de la Estrategia de Defensa Nacional que pidió aumentar el gasto militar para una guerra en múltiples teatros contra China y Rusia; Michael Hayden, ex director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y el ex embajador en México y primer director de Inteligencia Nacional, John D. Negroponte, uno de los arquitectos de las sangrientas intervenciones estadunidenses en América Latina durante el último cuarto del siglo XX. Asimismo, Harris recibió el apoyo de figuras partidistas como Hillary Clinton; Victoria Nuland, notoria por su involucramiento en el golpe de Estado en Ucrania en 2014 y en la posterior guerra proxy de Biden para desestabilizar a Rusia; el ex embajador de EU en Rusia, Michael McFaul, y los ex directores de la CIA, Leon Panetta y John Brennan, quien también fue secretario de Defensa de Barack Obama.

Como señala Carden, el temor de que vuelva Trump a la Casa Blanca hace que progresistas, liberales y la élite militarista que ha llevado a sangrientas guerras e intervenciones en el orbe, se unan para conservar y defender los supuestos valores que les quieren arrebatar, como si el republicano no tuviera los mismos impulsos imperiales que han dominado la política de EU en los dos últimos siglos. De allí que, como apunta Hedges, ninguno de los dos candidatos es democrático y usan cuestiones como el derecho a las armas o al aborto para distraer al público de la guerra civil dentro de la élite capitalista; ambas fórmulas canalizan el dinero hacia las manos de la plutocracia, ya que se trata de crear un mundo de amos y siervos, de élites oligárquicas y corporativas empoderadas y un público desempoderado. Así, con Harris o Trump, el resultado final es el mismo.