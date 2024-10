Esto se ejemplifica muy bien con lo que decía Larry Fink, CEO de BlackRock: Los mercados prefieren los gobiernos totalitarios, la democracia es muy volátil, las opiniones cambian todo el tiempo . Sin embargo, parte fundamental del modelo occidental son los valores democráticos por lo que se los neoliberales se inventaron una manera de mantener la ilusión de democracia, al tiempo que tenían herramientas para ignorar los mandatos democráticos. Precisamente esa función cumplen los ORA, anular o postergar lo más posible cualquier tipo de cambio que pueda darse a través de cambios de gobierno democráticamente efectos, en dichos sectores. En muchos países, incluidos México, los ORA han ido contra las políticas públicas con interpretaciones sesgadas, han combatido leyes y regulaciones que van en favor del consumidor final, por proteger las ganancias de un pequeño sector de empresarios que, en muchos casos, actúan como un cártel para extraer renta de dichos sectores estratégicos. Han retrasado la implementación de planes y programas, argumentando posibles daños a la competencia , sin importar que los actores que beneficien hayan ignorado por décadas sectores de la población porque no es rentable. En el mundo y en México los ORA, siempre han terminado capturados por los sectores a los que se supone, regulaban. Terminan siendo una oficina de formación de cuadros y relaciones que alimenta la puerta giratoria; claro, que los funcionarios no interfieran con los intereses de la industria durante su tiempo en el puesto.

ara evaluar la pertinencia de una institución y su papel en el modelo de nación, siempre debe hacerse con perspectiva histórica. El que una institución haya sido imprescindible en un contexto y para la implementación de un modelo, no implica que lo sea en uno nuevo. En este caso en concreto, hablemos de la relevancia y pertinencia de los órganos reguladores autónomos (ORA), como la Cofece, IFT, y CRE (aunque no sea constitucionalmente autónoma, un grupo importante ha interpretado que debe manejarse como tal).

Así, durante el modelo neoliberal (profundamente antidemocrático), eran parte esencial, pero ahora, con un nuevo modelo de gobierno, que encabeza la doctora Sheinbaum, no lo son. El estado debe velar por los intereses de sus gobernados, debe implementar los planes y programas que formaron parte de la plataforma por la que se les eligió democráticamente y para hacerlo debe poder contar con las facultades necesarias para ello. No debe sorprendernos entonces, que aquellos que defienden la existencia de los ORA sean precisamente, los implementadores del modelo neoliberal y los países de origen de las inversiones que perderían la influencia y protección qué les confieren.

Se vuelve entonces esencial preguntarnos: ¿es democrático un modelo donde la definición e implementación del modelo económico no está en las manos de los funcionarios democráticamente efectos, donde cualquier política, programa, y/o acción de gobierno, en pro de sus ciudadanos, quede sujeta al visto bueno e interpretación de un cuarto poder (que, dicho sea de paso, siempre o casi siempre actúa en unísono con el Poder Judicial, dos poderes que no son electos), que muy probablemente, defienda interés diferentes al interés general? La respuesta es no. Es por esto que se debe reformar profundamente a los ORA, sujetarlos al ciclo democrático y sobre todo, mandatarlos a velar por el interés general.

X: @aloyub