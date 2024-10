R

ecientemente apareció un libro biográfico sobre el controvertido senador Mitch McConnell, quien ha sido líder de la fracción del Partido Republicano en el Senado en las dos últimas décadas. En una entrevista televisiva, Michael Tackett, autor del libro, llama la atención sobre un comentario de McConnell, quien se refiere a Donald Trump como un personaje narcisista, estúpido, no inteligente, temperamental e irascible, y concluye que por su comportamiento y las ofensas cometidas en contra de Estados Unidos, Trump merecía que lo hubieran separado de su cargo cuando fue presidente. A pesar de esa descripción y retahíla de defectos, McConnell ha decidido apoyar la relección del republicano. En entrevistas con decenas de electores, buena parte de ellos también han declarado sus dudas en apoyar a Trump, debido a las barbaridades que cometió y pudiera cometer nuevamente de llegar a la presidencia. Ha sido condenado por diversos delitos y por haber protagonizado una intentona de golpe de estado, inédito en EU, y haber puesto en un gran predicamento a la democracia estadunidense. Sin embargo, al igual que McConnell, aseguran que votarán nuevamente por él. La pregunta es ¿cómo entender esa conducta un tanto esquizofrénica? A sabiendas del daño que causó, y puede volver a causar, hay millones de electores que están dispuestos a abrirle nuevamente las puertas de la Casa Blanca.

No obstante, la discusión sobre la entelequia que representa la del Colegio Electoral y su preminencia sobre el voto popular, hoy el análisis no está en ese plano, sino en la gran contradicción que existe en un segmento de la sociedad que pasa por alto las violaciones de la ética y la moral, tan esenciales y necesarias en la convivencia civilizada. El empate técnico entre los dos candidatos presidenciales es evidencia clara de que la sociedad estadunidense no ha entendido dos cuestiones que a simple vista parecen elementales. Trump representa un retroceso en las aspiraciones de una nación que a lo largo de su historia ha luchado por abrirse paso en la construcción de normas justas para toda la sociedad. Asimismo, se empeña en segmentarla entre los nativos buenos y los perniciosos de fuera. A pesar de ello, millones continúan aplaudiéndole y hay quienes insisten en votar por él, no obstante las críticas sobre el gran peligro que representa para la democracia, expresada por algunos de los que fueron colaboradores cercanos de Trump, como el que fuera su jefe de gabinete y el máximo responsable de las fuerzas armadas.