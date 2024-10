Eréndira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 28 de octubre de 2024, p. 9

Luis Jiménez, especialista en derecho deportivo, señaló que existe el riesgo de que el estadio Azteca pierda su lugar como sede del Mundial 2026, al ser propiedad de Emilio Azcárraga Jean, quien enfrenta una investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por un supuesto soborno a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) a fin de conseguir los derechos de transmisión de cuatro Mundiales.

El inmueble es de la familia Azcárraga, no hay forma de deslindarlo de la acusación , afirmó Jiménez, egresado de la Universidad La Salle y quien ha llevado varios casos de clubes de futbol de la Liga Mx, jugadores, así como atletas olímpicos, entre ellos la demanda del equipo de natación artística contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Si continúan en esta ruta las investigaciones con esa gravedad, sí podría estar en riesgo el estadio Azteca. Ya ha habido cambios de sede de último momento, como el Mundial Sub 20, que sería en Indonesia y se llevó a cabo en Argentina.

No obstante, indicó que hasta que se revelen más datos del caso se podría tener una mayor precisión sobre las repercusiones generales. Hasta ahora, no he leído ninguna nota, informe o reportaje que pueda darnos orientación de hacia dónde va esta investigación. Una teoría es que Estados Unidos busca quitarle partidos a México del Mundial 2026 sobre todo el juego de inauguración .

La indagación que enfrenta Azcárraga Jean estaría relacionada con los señalamientos que hizo en 2017 el argentino Alejandro Burzaco, quien aseguró que la empresa estaba implicada en el megaescándalo de corrupción llamado FIFAgate, tras haber pagado 15 millones de dólares para obtener los derechos de transmisión de los mundiales 2018, 2022, 2026 y 2030.