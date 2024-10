Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Lunes 28 de octubre de 2024, p. 6

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) advirtieron que no regresarán hoy a laborar en los juzgados y tribunales, a pesar de las resoluciones de levantar el paro que tomaron la semana pasada el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

Los opositores a la reforma judicial se manifestaron ayer por más de cinco horas afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez, durante el Gran Premio de México de Fórmula 1.

Con el respaldo de unas 100 personas, líderes de ese movimiento coincidieron en que no hay condiciones para levantar su paro, al ser consultados por La Jornada. Si no existen condiciones, los trabajadores no vamos a regresar. Los titulares tampoco tienen garantías de nada , dijo Fernando Migues.