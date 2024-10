De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 28 de octubre de 2024, p. 4

El Partido Acción Nacional (PAN) presentará denuncias ante organismos internacionales en Estados Unidos y en el Parlamento Europeo, “para visibilizar ante el mundo el sometimiento de los poderes de la Unión y la imposición de leyes mediante una mayoría artificial, cooptada” y que el partido Morena no ganó en las urnas , informó el dirigente de esta fuerza política, Marko Cortés.

Destacó que “México se encuentra en un estado de alerta, con la violencia desbordada, con sucesos de narcoterrorismo en buena parte del país, pero que se atreven a negar, una Presidenta que continúa lo mal hecho del gobierno de López Obrador y con imposiciones autoritarias a través del Congreso de la Unión, en el que están coartando los derechos humanos”.

Todo esto, continuó, lo denunciaremos ante la comunidad internacional para que el país no se convierta en otra Cuba o Venezuela, donde los ciudadanos ya no tienen escapatoria de un régimen que no gana en las en las urnas, pero se impone en el poder, que compra y amenaza legisladores y reprime a quienes piensan distinto al régimen .