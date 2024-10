Azcárraga es el dueño del balón en México y no permite que nadie se lo dispute ni por las buenas ni por las malas. No obstante, por su pésimo manejo, este deporte ha venido a menos en los años recientes, pero aun así, a los estadunidenses les parece un negocio apetecible, digno de ser enderezado… Lo que quizá no les convenza es que el dueño de Televisa se haya agenciado tan anticipadamente los derechos de transmisión del Mundial 2026 –¡de su Mundial!– para Centro y Sudamérica por la vía torcida y desembolsando… ¡tan sólo 15 millones de dólares! Cabe mencionar que lo hizo cuando aún no se conocían las sedes para 2026 y 2030, ¡lotería!

Jocoso y vocinglero apareció en diciembre del año pasado La Bomba Rodríguez en una junta de dueños, habló sobre una oferta de Estados Unidos por mil 300 millones de dólares a cambio de llevarse 10 por ciento de todo lo que produce el futbol mexicano. Se trata de Apollo Global Management, uno de los socios es Joshua Harris, codueño de los 76 de Filadelfia de la NBA… A los equipos pobres de la Liga Mx les brillaron los ojos, otros se alzaron de hombros… Azcárraga Jean amonestó a La Bomba y le pidió no alborotar el gallinero. Además, para recibir esa cifra multimillonaria es condición poner la casa en orden de punta a punta.

Transparentar cuentas con auditorías equipo por equipo es algo que parece inconcebible; acá los afanes siempre han sido en favor de la opacidad, ¡y ni hablar de la multipropiedad!.. El tema se acalló, la oferta de inyección de dinero implica una revolución… Casualmente, ahora se revive el asunto de los sobornos, lo cual estremeció a la televisora de avenida Chapultepec, sus acciones se devaluaron y, para proteger a su empresa, es decir, evitar nuevos y costosos reclamos de los accionistas estadunidenses, Azcárraga dejó su cargo… ¿Qué sigue? Ni las mejores telenovelas de Televisa generan tan grande expectativa.