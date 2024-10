Trump parece no gozar del amplio apoyo de las estrellas culturales del país, mientras insulta a los que no lo admiran. Odio a Taylor Swift , escribió en redes sociales al enterarse, después de mentir que ella lo respaldaba, de que ella extendió su apoyo a Harris. Tal vez la razón por la cual no hay un elenco de superestrellas en los eventos republicanos para competir con los demócratas no es sólo que Hollywood, Broadway y el mundo de la música es liberal y hasta progresista, sino que el candidato se considera la única superestrella. Vale recordar que su fama nacional proviene no de su carrera política, sino del mundo de los reality show de televisión, como el exitoso El Aprendiz.

Las estrellas son mucho más confiadas y respetadas por el público que los políticos. Y por eso, aunque en esta elección, como en casi todas, el tema central es el pan –o sea, la economía y empleo–, el circo es clave. Pero ya no sólo para entretener y distraer a las masas como antes, sino ahora porque el circo es más confiable y creíble que el show político.

De hecho, fue un músico, Frank Zappa, quien en los 80 advirtió que Estados Unidos, iniciando con Reagan, se está encaminando a ser una teocracia fascista . Tal vez, y con un poco de música y baile (de los músicos rebeldes y solidarios), la resistencia derrotará a ese pronóstico.

Indigo Girls. Uncle John’s Band https://www.youtube.com/watch?v=9IxFYHbIGRw