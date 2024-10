C

on anterioridad a nuestra cita en Los Pinos nos habíamos repartido los roles: Carlos Hidalgo pareció ideal para que leyera nuestro pliego petitorio. (Así lo hizo, con voz de Manuel Acuña cuando el texto era patriótico y sentido y, en los momentos de exigencia y rebeldía, con tono de Díaz Mirón). Gómez Peralta, quien sería, sexenios después, secretario del Trabajo, expuso las condiciones lamentables en que desarrollaban su trabajo los conductores de las unidades del transporte así como los mecánicos de los talleres propiedad de los concesionarios. Alfonso Zegbe hizo mención a que el aumento de las tarifas obligaba a muchos estudiantes a escoger qué días asistían a clases, según les alcanzaba.